藍新北市長初選政見 三強訴求選民支持

國民黨新北市長初選的這4場政見會，另外3場包括30日晚上7時在新莊農會4樓大會堂、31日晚上7時在中和區市民活動中心，以及4月1日早上10時在板橋區永安公園活動中心。接著在4月3、4、5日進行全民調，6日公布結果。

周錫瑋訴求推動節能減碳，如加拿大溫哥華等城市力行淨化空氣，趕出火力發電廠；日本京都、韓國首爾都是在做未來發展的事情，這些也攸關新北未來發展與何去何從。

他強調要讓年輕人出頭，致力於新興產業，要由有經驗與能力、專業的人，帶領新北市超越台北市。周錫瑋受訪也表示，最大直轄市的市長應該要有膽量攤開政見接受檢驗與辯論，不然是不負責任的行為。

侯友宜則以庶民語言和在地的三重市民搏感情。對於市政擘畫，他以歌手林強的歌曲「向前行」切入，認為新北捷運做了一半，交通與都市發展是骨頭與大動脈的關係；他以電視廣告「腳麻要怎樣走？」強調捷運到哪裡都更到哪裡，讓新北脫胎換骨；「都更」則是打通都市動脈後的血肉，讓大家可翻身，政府可透過都更的回饋空間做托老與公共空間，這些需要一個有魄力的人去執行。

金介壽提到自己過去投入保護釣魚台活動的付出，強調自己是有執行力與愛國的人，國民黨要東山再起才有希望，不要所託非人。(編輯:孫承武)1070323