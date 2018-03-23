NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈繆德生積勞病故？軍方旌忠狀引疑議南法超市驚傳恐攻　槍手遭警方擊斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

藍新北市長初選政見 三強訴求選民支持

中央社2018/03/23 22:07
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北23日電）國民黨新北市長初選今天舉行首場選民政見會。周錫瑋強調，將帶領新北超越台北市；侯友宜說，市長應有魄力改變城市；金介壽則認為，國民黨要東山再起才有希望，不要所託非人。

國民黨新北市長初選的這4場政見會，另外3場包括30日晚上7時在新莊農會4樓大會堂、31日晚上7時在中和區市民活動中心，以及4月1日早上10時在板橋區永安公園活動中心。接著在4月3、4、5日進行全民調，6日公布結果。

今天政見會在三重區厚德體操館舉行，依順序由前台北縣長周錫瑋、前新北市副市長侯友宜、前台北縣議員金介壽上場。

周錫瑋訴求推動節能減碳，如加拿大溫哥華等城市力行淨化空氣，趕出火力發電廠；日本京都、韓國首爾都是在做未來發展的事情，這些也攸關新北未來發展與何去何從。

他強調要讓年輕人出頭，致力於新興產業，要由有經驗與能力、專業的人，帶領新北市超越台北市。周錫瑋受訪也表示，最大直轄市的市長應該要有膽量攤開政見接受檢驗與辯論，不然是不負責任的行為。

侯友宜則以庶民語言和在地的三重市民搏感情。對於市政擘畫，他以歌手林強的歌曲「向前行」切入，認為新北捷運做了一半，交通與都市發展是骨頭與大動脈的關係；他以電視廣告「腳麻要怎樣走？」強調捷運到哪裡都更到哪裡，讓新北脫胎換骨；「都更」則是打通都市動脈後的血肉，讓大家可翻身，政府可透過都更的回饋空間做托老與公共空間，這些需要一個有魄力的人去執行。

金介壽提到自己過去投入保護釣魚台活動的付出，強調自己是有執行力與愛國的人，國民黨要東山再起才有希望，不要所託非人。(編輯:孫承武)1070323

藻礁專家會議要延續 中油...聲援英國 歐洲國家考慮驅逐...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan