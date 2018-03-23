中美貿易戰 在陸台商觀望影響範圍

上海台商協會會長李政宏、昆山台協會長宗緒惠向中央社表示，目前尚未接獲有企業會員反映可能遭受此波貿易戰影響，但影響一定會有，只是要看後續的發展與變化。

美國總統川普今天簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，15天後公布清單。由於制裁清單尚未公布，且公布後還有30天的公眾意見評論等程序，在中國大陸的台商仍在觀望。

（中央社記者陳家倫上海23日電）中美貿易戰升溫，在陸台商協會會長表示，台商以經營製鞋、電子為大宗，美國尚未公布「301」調查後將實施的關稅制裁產品範圍，因此還不清楚影響。

宗緒惠指出，川普的個性就像商人，商人性格往往會隨著當下最新情況做出變化，調整的週期可能是一星期、一個月、一季都說不準，因此現在還沒辦法斷言貿易戰是否會真的開打，也很難評估影響範圍。

針對美國23日起對進口鋼鐵、鋁產品祭高關稅的部分。李政宏表示，台商主營製鞋、電子等製造業，單就鋼鐵和鋁來說，這並非台商的主力市場，家數較少，且做鋼和鋁的台商大多數還是以大陸市場為主。

宗緒惠的企業就做鋁合金，他說，美國對進口鋼鐵、鋁課重稅，自家企業很有可能會受影響，但也要看詳細的制裁清單才能釐清是對鋼鐵、鋁材課重稅，還是涉及所有的鋼鐵、鋁製品，因此目前都很難說。（編輯：林克倫）1070323