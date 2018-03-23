鄧紫棋來台開唱飆海豚音 美聲征服歌迷

開場時，鄧紫棋身披大紅帥氣披風，超短裙搭配黑長靴展現「女王」氣勢，以國語歌「愛你A.I.N.Y」飆高音，接著演唱快歌What Have U done時，台下歌迷紛紛站起來隨節奏搖擺；她在前半段演出就展現高難度「海豚音」，鐵肺實力毫無保留。

鄧紫棋世界巡演Queen Of Hearts台北站，當時僅預計演出1場，沒想到開賣後歌迷反應熱烈，主辦單位兩度宣布加場，安排一連3天在林口體育館開唱，今晚首場引爆，一連25首歌嗨翻8000歌迷，金曲歌王林俊傑也坐在觀眾席聆聽。

感受到歌迷的熱情，鄧紫棋打招呼時開心說：「我終於回來了！」同時感謝歌迷讓她實現在台開唱的夢想。她說，19歲時就很想來台開唱，之後有機會來台舉辦約100人小型音樂會，沒想到如今能連開三場演唱會，「真的不可思議」。

除演唱專輯「新的心跳」曲目及個人歷年金曲，鄧紫棋也挑戰多首膾炙人口的歌曲，包含信樂團的「死了都要愛」、周杰倫「龍捲風」、黃大煒「你把我灌醉」、電影「玩命關頭7」英文主題曲See You Again，全場歌迷跟唱，宛如大型KTV。

自去年4月由廣州起跑的Queen Of Hearts世界巡迴演唱會，今天台北站是第27場，鄧紫棋經紀人開演前受訪透露，這週鄧紫棋感覺喉嚨有點發炎，所幸看醫生後沒再惡化影響到聲帶。

她的巡迴演唱會台前幕後工作團隊共約100人，參與人員遍及12國籍，經紀人透露，此次巡迴總製作成本已超過新台幣1億元，除了人員費用，舞台設備是3000萬元，服裝費用500萬。

外界好奇有「鐵肺歌后」稱號的鄧紫棋如何保養喉嚨，經紀人說，鄧紫棋開演前會盡量放鬆，不讓自己過度疲勞，也不會喝冰水，喜歡喝羅漢果水保養；鄧紫棋今年暑假將發表新專輯，希望歌迷好好期待。（編輯：黃瑞弘）1070323