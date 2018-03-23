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闖南法超市挾持人質釀3死　槍手遭警方擊斃

國際中心／綜合報導2018/03/23 22:56
▲法國特雷貝鎮（Trebes）在當地時間23日中午發生人質劫持事件。（圖／達志影像／美聯社）
▲法國特雷貝鎮（Trebes）在當地時間23日中午發生人質劫持事件。（圖／達志影像／美聯社）

法國西南部特雷貝鎮（ Trebes ）在當地時間 23 日中午 11 時許（台灣時間晚間 6 時許）發生一起人質劫持事件。槍手在街上攻擊警察後，闖入一間超市挾持人質，當局已將此事視為恐怖攻擊。而在當地時間下午 2 時許，警方攻堅進入超市將槍手擊斃，整起事件造成 3 死 2 傷。

綜合外媒報導，槍手疑似是 25 歲的摩洛哥籍男子。 23 日上午，槍手先在卡爾卡松（ Carcassonne ）殺人劫車，造成一死一傷，之後開車試圖衝撞街上的警察並開槍打傷一名員警，隨後闖入特雷貝鎮一間超市劫持人質，造成兩人死亡。

一名目擊者證稱，槍手走進超市時大喊「真主至大」，隨後便開了槍，當時他看見一扇冷藏室的門，便要其他人一起進去躲，約 10 個人在那裡躲了一個多小時，期間不斷聽見槍聲，最後一行人從後門逃離現場。

報導指出，當地時間 23 日下午 2 時 40 分左右，警方以優勢警力攻堅，進入超市並將槍手擊斃，一名 45 歲的軍人受到槍傷，他在稍早前自願成為人質，跟綁匪交換釋放超市裡的其他人。

法國 BFM-TV 報導，槍手要求當局釋放因 2015 年 11 月巴黎連環恐攻案被捕的比利時籍嫌犯阿布岱斯蘭（ Salah Abdeslam ），當時的連環恐攻事件造成 130 人死亡，數百人輕重傷，阿布岱斯蘭是唯一存活的主嫌，目前被囚禁在法國監獄中。

關鍵字恐怖攻擊法國特雷貝人質劫持
狠母「棍打+針戳」　8歲童遭毆死

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