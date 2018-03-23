尋找新地點 美國準備擴大境外預先通關計畫

根據CBP網站資訊，目前美國境外預先通關計畫納入6國15處機場，其中包括愛爾蘭都柏林（Dublin）和善農（Shannon）機場 、阿魯巴（Aruba）、巴哈馬自由港（Freeport）和拿索（Nassau）、百慕達（Bermuda）、阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）、加拿大卡加立（Calgary）、多倫多（Toronto）、艾德蒙頓（Edmonton）、哈利法克斯（Halifax）、蒙特婁（Montreal）、渥太華（Ottawa）、溫哥華（Vancouver）和溫尼伯（ Winnipeg）機場。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）在現有作業成功的基礎上，美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）計畫尋找新的地點，擴大實施境外預先通關計畫（USborder preclearance）。

CBP派駐在這些機場的執法人員和農業專家超過600人，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

在2016年會計年度，CBP派駐海外人員處理境外預先通關旅客人數達到1800萬人，占赴美所有商務旅行人數15%以上。

在擴大此一計畫方面，美國國土安全部優先考量有意申請加入計畫的機場，並將進行專門的實地考察，仔細評估機場現有和未來的能力，是否足以執行CBP作業以及符合美國運輸安全局（TSA）標準的飛航安檢，以及分析潛在的便利性和國土安全利益。

海關及邊境保護局目前正和數個有興趣加入計畫的國家磋商，近來達成協議納入瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）和多明尼加朋達卡納（Punta Cana）。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070323