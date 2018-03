陳時中談全民健保 大馬媒體刊登

(中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電)馬來西亞英文媒體今天刊登衛生福利部長陳時中介紹台灣全民健康保險的專文,幫助馬來西亞各界了解台灣健保的成果與典範,並傳達出台灣參與世界衛生大會的意願。

優勢財經日報(The Edge Financial Daily)今天以「台灣的全民健保進推進世界衛生組織全民納保的目標」(Taiwan's National Health Insuranceadvances WHO goal of universal coverage)為題,在第21版新聞特寫刊登這則專文。