買安心？保單4點防漏　適時調整保額、醫療險及投保資料

元大人壽商品精算部副總經理張銘修指出，多數民眾在購買保單後，隨著時間流逝可能會逐漸淡忘保障內容甚至保單險種，或因人生階段改變而有不同的保障需求，因此別忘每年逐一檢視手邊保單是否符合個人與家庭所需，針對不足之處進行有效調整，並建議可從4大要點檢視，包括保額是否充足？保障範圍及項目是否滿足需求？ 投保資料是否有變更? 保險受益人的設定是否需要變更?

友邦人壽總經理侯文成也提到，多數民眾在購買保單後，知道需準時繳交保險費，卻不清楚或忘記自己的保障權益。當年齡或人生角色不同時，對保險需求就會不同，因此，建議透過定期的保單總體檢，讓自己對所購買的保險商品的保單條款、保單服務及理賠方式進行應有的基本概念，以確保未來的保障品質。

保德信人壽亦建議，評估一個家庭的保障缺口，應該從一家之主的一整年總收入來衡量，一般民眾多留意房產、存款、股票基金等屬於「身家」的有形資產，也就是現在擁有的財富，而一個家庭的保障需求，則需視一家之主的「身價」而定，「身價」代表著現在的身家之外，還包括未來的收入總和。

元大人壽商品精算部副總經理張銘修則進一步補充，青中壯年族群可依家庭責任來衡量保障額度，若要邁入結婚、生子或買房的人生新階段，首要調整的就是壽險保額，並應將房貸、車貸等費用支出與負債一併列入評估考量，並評估萬一身故或因疾病、意外導致無法工作，需要多少費用才能安頓家庭並支應開銷？進而推算出適當的壽險保障額度，建議身故保障總額最好要以能夠保障家庭未來15至20年內的生活費用為目標，若預算有限可採漸進式規畫保單，初期先買定期險，等經濟寬裕後再轉終身險。

當然，還要留意保障的範圍及項目是否滿足需求?民眾可先歸納想要移轉的風險類型，再確認保障需求類別，並適時補足保障缺口。如果不清楚該規畫哪些類型的保障？可依據不同年齡層進行規畫，像是學齡階段孩童應先規畫醫療險、意外險、儲備教育基金。

20至35歲青年因多為社會新鮮人，收入、預算皆有限，建議可先規畫基礎保障，以意外險、醫療險 (包含住院日額及實支實付型）、 定期壽險等商品為主，行有餘力時可透過網路投保的利率變動型年金進行小額儲蓄，為將來的成家立業預作準備。

36至50歲中壯年主要扮演家庭經濟支柱的角色，保單的規畫上應以強化家庭經濟支柱的保障與滿足家庭的保障為優先，進一步加強防癌、重大傷病、殘扶保障，及開始提前進行退休生活規畫。

51歲以上的「準退休族」，建議以退休醫療與生活照護為優先規畫，並可挑選長期性、穩健型的金融工具，進行財務規畫，其中「美元利變保單」不僅提供壽險保障功能，還可穩健累積退休金。另相較於台幣保單而言，美元保單訂價使用較高的利率，因此具有保單費率便宜的優勢，對於經濟收入較為優渥的準退休族群是一個不錯的選擇。不過，民眾在購買外幣保險商品仍需確認是否適合自身需求及承受匯率風險能力等因素，進行評估考量。



壽險業者也提醒，若個人資料有更新，例如地址、職業等異動，也應即時通知保險公司，確保能夠接收到重要通知，並維護自身保障權益；此外，繳費管道也須維持有效性，避免因為銀行帳戶餘額不足或信用卡失效等情況而未於期限內完成扣款繳費，影響保單效力。

保險受益人的名單也應視生活型態適時調整，尤其遇到結婚、離婚、親人身故或子女出生等情況更應該重新檢視。一般保險公司對於受益人並無資格上的限制，自然人、法人均無不可，自然人即使未成年或者只是嬰兒亦都可為受益人，但為避免受益人與被保險人同時身故，或受益人比被保險人提早身故，導致保險金被併入計算遺產稅，建議民眾在填完指定的受益人名單後，再多填上一筆「法定繼承人」。



