中美貿易戰雲密布　專家：美股匯市壓力大　日圓恐續揚

美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，加上會後聲明無過多的鷹派言論，聯準會主席鮑威爾會後發言偏向中性，美元指數出現利多出盡的短線反應。不過，美國總統川普公布要向中國大陸總值約600億美元的進口產品開徵25%關稅，以懲罰中國大陸侵害美國的智慧財產權，美國也將在未來15天內公布相關關稅措施細節，消息面的利空造成美股大幅下跌，而美元指數並未因美國股市下跌及 VIX 上漲而受惠，僅呈現小幅震盪走勢反應。

中美貿易戰一觸即發，全球股市崩跌，資金湧向黃金、日圓等避險資產，日圓兌美元升至104價位，台灣銀行日圓兌新台幣現鈔賣出價再度見28字頭，一度觸0.2814元，創2017年4月20日以來新高價。專家指出，未來美元指數將關注在川普貿易政策的後續變化，若貿易戰擴大惡化，將對美國股匯市造成較大的壓力，而避險情緒也促使日圓強升，近期日圓兌美元走升的態勢恐將持續。

元大美元指數正2基金經理人黃議玄分析，以美德殖利率10年期利差觀察，美債殖利率持續上揚，美德利差與美元指數出現持續乖離現象，但以歷史經驗觀察，美德利差如持續與美元指數乖離一段時間，將有機會收斂，因此美元指數中期將可能因此受惠而反彈上漲。未來美元指數觀察，將關注在川普貿易政策的後續變化，如貿易戰擴大惡化，將對美國股匯市造成較大的壓力。

也由於中美貿易戰雲密布，市場避險情緒升溫，也使得日圓兌美元走強。元大投信專業副理蔡佳融指出，美國白宮在經歷一連串的人事異動後，鷹派色彩更加濃厚，其中現任白宮貿易顧問的納瓦羅（Peter Navarro）於其《致命中國》一書中便提及中國大陸對美國的貿易威脅。從納瓦羅的再受重用可看出川普對中國大陸的態度將更加強硬。

由於川普宣布根據美國貿易代表署301條款對逾百項中國大陸商品課徵懲罰性關稅，從而使得中美之間的貿易戰風險升高。在市場擔憂貿易戰開打將衝擊經濟的情況下，美國3大指數皆以大跌作收，而避險情緒也促使日圓強升，並升破105價位，日圓兌新台幣換匯價也創近1年新高，3月23日台銀行日圓現鈔換匯價一度來到0.2814元，市場更近期日圓兌美元走升的態勢恐將持續。

從技術面的角度來看，在日圓兌美元整體區間從上周的105至107.5至105.5至107，在操作建議上，蔡佳融建議，由於貿易戰的情勢升高，日圓兌美元升值的機率大增，保守者可靜待美元兌日圓行情向下跌破前波壓力區105附近，拉回後再行進場布局；積極者可先行進場等待區間突破，並以上方的支撐區106.5至至107作為出場的保護性停損點。