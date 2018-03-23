中美貿易戰　恐殃及台商大陸供應鏈

美中近期恐將出現貿易大戰，但行政院長賴清德說可刺激台商鮭魚回台投資，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國23日接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，賴清德的講法空泛、草率，台商產品身為大陸供應鏈一環，必然後到重大影響。

美國總統川普日前宣布對部分中國大陸商品加徵關稅，但中國大陸方面反擊，稱不希望與美國或任何國家進行貿易戰，但也不害怕，對於有意打貿易戰的人，一定會反擊，一定會報復。

龐建國說，美中貿易大戰若爆發，因為美國、大陸貿易額、GDP都大，即便兩敗俱傷，但誰傷得比較重，還要看雙方接下來的策略作為，但是台商身為大陸產品供應鏈一部分，需要輸出到大陸後再出口美國，影響自然會比較大，接下來必須觀察的是中美貿易戰受限制的產品，那些會影響到台商。