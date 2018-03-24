名家論壇》洪素卿／真實生活中的夜魔俠？是詐盲還是冤判

我相信，不只是法官，一般民眾恐怕很難想像失明後怎麼可能「接飛盤」、「教人家打桌球」，甚至還能不用手杖輔助就行動自如？！醫學科技難道無法判定一個人是否真的看不見？為何參與鑑定的醫師們，有些人認為是詐盲、有些卻判定確實是失明！

此判決出爐後，不僅陳敬鎧與他的律師大聲喊冤，提起再審；不少聲援陳敬鎧的盲胞也聲援，認為法官對盲人認識不足，「難道一定要失能才算盲人？」「盲人經由學習，不能與常人動作一致嗎？」

前手球國手陳敬鎧因車禍傷及腦部，以致無法正常視物。但後來有人發現，他不僅能接飛盤、能寫考卷；甚至有低胸辣妹經過時、反應也與周遭同學很「一致」，懷疑他根本就是是為了保險金「詐盲」，日前高雄高分院也認定他詐領保險金，依詐欺罪判決1年2個月徒刑定讞。

暫且不討論陳敬鎧是否可以藉由他殘存的光覺、色塊覺，以及先天優異的運動員本能，讓他在短短的不到一年的時間內，從車禍失明者變成可以接飛盤、可以自主行動的人。

其實，在科學真實存在失明、卻「看」得到的病人。這種罕見的病例被稱為「盲視（blindsight）」.這類患者都是跟陳敬鎧一樣腦部受傷、而非眼部受損的失明者，其中一名47歲的女性是因為中風腦傷而失明，她在醫院昏迷了52天醒來、然後發現自己眼前一片漆黑，被判定失明。沒想到六個月後，她覺得自己好像看得到一些顏色，當時連醫護人員都覺得是她的想像，直到她被介紹至一名神經學專家，專家判定她是罕見擁有盲視現象的人。她說．「我看不見眼前的東西，但是我就是知道它們在那裏！」

第一個被判定擁有盲視能力的則是一個腦腫瘤患者，他因為腦腫瘤的關係被移除了部分右腦視覺皮質，奇怪的是，他的左眼雖然看不見，卻可以猜到左視野中有哪些東西！！科學家發現，盲視者可偵測許多視覺特徵，包括顏色、動作、簡單形狀和臉部及肢體傳達的情緒。

當然，講了這麼多不是要說陳敬鎧有盲視！畢竟他的生理情況只有他自己以及醫師清楚．要說的是，在這世界上，我們所沒有見過的現象，不代表不存在．我們也無法想像盲人的視界．如果能有多一些資訊，或許同一件事情會有更多不同的看法！

●作者：洪素卿/資深醫藥、勞工記者

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