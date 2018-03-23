新北贏台北　周錫瑋侯友宜金介壽政見會比拚

國民黨23日舉辦首場的新北市長初選政見發表會，周錫瑋強調，「將替新北市爭取直轄市應有的總預算，要讓新北贏台北！」侯友宜則希望能夠做更多對的事，讓新北脫胎換骨；金介壽痛批侯友宜，過去在警界與黑道掛勾，言論經得起考驗。

周錫瑋認為，新北市升格後還是不公平！如果他當新北市長，預算一定要編到足編到夠，新北市未來將實施國語、英語與城市語言的三語教育，才會有國際的競爭力，並細數擔任縣長時的政績；此外，政府是來服務人民，不是來管制人民，過頭過時的法律會阻礙商業發展，讓有經驗、能力、專業的他，帶領新北贏台北。