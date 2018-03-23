新北贏台北　周錫瑋侯友宜金介壽政見會比拚

國民黨23日舉辦首場的新北市長初選政見發表會，周錫瑋強調，「將替新北市爭取直轄市應有的總預算，要讓新北贏台北！」侯友宜則希望能夠做更多對的事，讓新北脫胎換骨；金介壽痛批侯友宜，過去在警界與黑道掛勾，言論經得起考驗。
周錫瑋認為，新北市升格後還是不公平！如果他當新北市長，預算一定要編到足編到夠，新北市未來將實施國語、英語與城市語言的三語教育，才會有國際的競爭力，並細數擔任縣長時的政績；此外，政府是來服務人民，不是來管制人民，過頭過時的法律會阻礙商業發展，讓有經驗、能力、專業的他，帶領新北贏台北。
侯友宜指出，「我人生不差這一場選舉」，但是人生不只如此，大環境需要挑戰，要有人面對挑戰、不能退縮，希望帶領新北市改變，能為新北市民做事，讓市民更有光榮感；此外，他只有一個心願，就是找回消失的台灣精神，不要藍綠對立、要團結的台灣，未來他會找對的人，透過友誼連結，創造城市光榮感。
金介壽說，他在保護釣魚台事件的付出，也關心因公殉職的警察權益，國民黨要東山再起才有希望，不要所託非人，並批侯友宜貪財，坐擁上百間套房承租給文化大學學生，在警界服務時與黑道掛勾，宣稱自己握有人證，言論經得起考驗；他參加新北市長的初選，是因為不願沉默、要勇敢說出真相，因為真相只有一個。