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中央社

IS宣稱主使攻擊案 法國內政部態度保留

中央社2018/03/24 00:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社貝魯特/巴黎23日綜合外電報導）法國南部今天驚傳槍擊和挾持人質事件，1名男性槍手造成至少3人死亡和2人受傷後，遭警方擊斃。激進組織伊斯蘭國（IS）隨後宣稱犯案，但法國並未認定凶嫌是恐怖分子。

法新社報導，凶嫌在法國南部卡爾卡松巿（Carcassonne）及鄰近的特雷比鎮（Trebes）發動3起攻擊，至少有3人在人質挾持事件和槍擊中喪生，另有2人受傷。凶嫌已遭攻堅警方擊斃。

伊斯蘭國旗下阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）在即時通訊軟體Telegram發表聲明說：「在法國南部特雷比鎮發動攻擊的那個人是伊斯蘭國戰士，他執行任務打擊反伊斯蘭國聯盟國家，以行動回應這項訴求。」

但法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）表示，凶嫌是26歲的拉克迪姆（Redouane Lakdim），法國警方知悉此人，他是一名微罪毒販，未被視為恐怖威脅。

柯隆布說：「我們曾監控此人，並不認為他會被激進化。」

柯隆布指出：「當他突然決定犯案時，早已在我們的監控下。」

安全機構消息人士先前表示，凶嫌據信是摩洛哥人，名列疑似伊斯蘭激進分子監控名單上，但柯隆布並未證實凶嫌的國籍。（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1070323

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