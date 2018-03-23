IS宣稱主使攻擊案 法國內政部態度保留

（中央社貝魯特/巴黎23日綜合外電報導）法國南部今天驚傳槍擊和挾持人質事件，1名男性槍手造成至少3人死亡和2人受傷後，遭警方擊斃。激進組織伊斯蘭國（IS）隨後宣稱犯案，但法國並未認定凶嫌是恐怖分子。

法新社報導，凶嫌在法國南部卡爾卡松巿（Carcassonne）及鄰近的特雷比鎮（Trebes）發動3起攻擊，至少有3人在人質挾持事件和槍擊中喪生，另有2人受傷。凶嫌已遭攻堅警方擊斃。

伊斯蘭國旗下阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）在即時通訊軟體Telegram發表聲明說：「在法國南部特雷比鎮發動攻擊的那個人是伊斯蘭國戰士，他執行任務打擊反伊斯蘭國聯盟國家，以行動回應這項訴求。」