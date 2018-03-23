歐股盤後 - 貿易戰繼續延燒 小摩：股市將首當其衝

週四 (22 日) 美國川普 (Donald Trump) 簽署備忘錄，將對中國規模高達 600 億美元的中國輸美商品課徵關稅，貿易戰正越演越烈。

市場人士分析，從川普所簽署的備忘錄來看，航太科技、資訊通信、機械製造等區塊，將會是主要針對中國徵稅的重點產業，並且一些對美貿易佔比較高的產業如：家具、玩具、機器設備、紡織、金屬製品等，亦將受到關稅影響。

摩根大通分析師 Hannah Anderson 週五 (23 日) 表示，美中貿易戰開打，估計股市將會是首當其衝的對象，並且美國、台灣、韓國等區域，將會是受到貿易戰波及最嚴重的區域，因為這些國家在全球商品供應鏈中，佔據了極大的市佔比重。