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歐股盤後 - 貿易戰繼續延燒 小摩：股市將首當其衝

鉅亨網2018/03/24 01:16
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週四 (22 日) 美國川普 (Donald Trump) 簽署備忘錄，將對中國規模高達 600 億美元的中國輸美商品課徵關稅，貿易戰正越演越烈。

市場人士分析，從川普所簽署的備忘錄來看，航太科技、資訊通信、機械製造等區塊，將會是主要針對中國徵稅的重點產業，並且一些對美貿易佔比較高的產業如：家具、玩具、機器設備、紡織、金屬製品等，亦將受到關稅影響。

摩根大通分析師 Hannah Anderson 週五 (23 日) 表示，美中貿易戰開打，估計股市將會是首當其衝的對象，並且美國、台灣、韓國等區域，將會是受到貿易戰波及最嚴重的區域，因為這些國家在全球商品供應鏈中，佔據了極大的市佔比重。

並且 Hannah Anderson 更預計，貿易戰將大幅令美國通膨率升溫，因為商品價格可能因為受到加徵關稅而漲價，更為嚴重的是，通膨的升溫可能將令美國聯準會 (Fed) 加速升息的壓力更為巨大。

週五 (23 日) 德股在美中貿易戰壓力之下，繼續大跌 1.77% 以 11886.31 點作收、法股則下跌 1.39% 以 5095.22 點作收、英股富時 100 指數則是下跌 0.44% 以 6922.01 點作收。

德股日線走勢圖 (近三個月以來表現)　圖片來源：investing.com
德股日線走勢圖 (近三個月以來表現)　圖片來源：investing.com
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美國暫時豁免歐盟「鋼鋁重稅...

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