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中央社

替換營救人質後受重傷 法國勇警被讚英雄

中央社2018/03/24 01:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國西南部城鎮特雷比今天發生槍手攻擊超市挾持人質事件，1名警官志願替換營救最後1名人質後，在反恐特警攻堅擊斃槍手的行動中身受重傷，法國內政部長讚揚他是「英雄」。

宣稱效忠激進組織伊斯蘭國（IS）槍手，闖入特雷比鎮（Trebes）超市內開火射擊購物者和員工後，挾持人員充當人質，那名男性警官是馳抵現場處理的當地員警之一。

26歲槍手拉克迪姆（Redouane Lakdim）在超市內射殺2人，他稍早前曾在鄰近卡爾卡松市（Carcassonne）槍擊一輛汽車內乘客，造成其中1人喪生，他也槍傷1名慢跑的警官。

法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）在案發現場表示，上午約11時發生攻擊超市挾持人質事件後，一支警察部隊立即馳抵處理。

柯隆布又說，「他們設法營救出部分人員」，但槍手保留1名女性人質充當人肉盾牌。

警方持續與拉克迪姆談判期間，1名資深警官志願以自己換回最後1名人質。他把自己的手機擺在桌上，讓包圍的警方能監控情勢發展。柯隆布讚揚那名警官的勇氣和英雄式行動。

柯隆布指出，當聽到槍聲後，反恐特警展開攻堅行動，並稱那名英勇警察身受重傷。在擊斃凶嫌的行動中，另有1名特警負傷。1070324

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