替換營救人質後受重傷 法國勇警被讚英雄

（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國西南部城鎮特雷比今天發生槍手攻擊超市挾持人質事件，1名警官志願替換營救最後1名人質後，在反恐特警攻堅擊斃槍手的行動中身受重傷，法國內政部長讚揚他是「英雄」。

宣稱效忠激進組織伊斯蘭國（IS）槍手，闖入特雷比鎮（Trebes）超市內開火射擊購物者和員工後，挾持人員充當人質，那名男性警官是馳抵現場處理的當地員警之一。

26歲槍手拉克迪姆（Redouane Lakdim）在超市內射殺2人，他稍早前曾在鄰近卡爾卡松市（Carcassonne）槍擊一輛汽車內乘客，造成其中1人喪生，他也槍傷1名慢跑的警官。