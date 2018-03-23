貴金屬盤後─貿易戰、鷹派波頓上任、Fed保守 金價

週五交易，黃金期貨價格上漲，收盤創 5 周最高價格，本週漲幅近 3%，係因中美貿易戰風險增強。

GoldSeek.com. 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「黃金上漲感覺蠻意外的，但考慮到股市波動和中美關稅間的不明朗性增強，更大型貿易戰的衝擊讓貴金屬有更加安全。」

4 月黃金上漲 22.5 美元或 1.7%，收每盎司 1349.90 美元，達 2 月 16 日以來最高收盤價，本週上漲約 2.9%。

前一日，在 Fed 升息與今年升息次數保守的消息過後，美元走貶，黃金收盤價已站上 2 週高點。