能源盤後─鷹派波頓增強伊朗制裁風險 原油上漲 單周

週五交易，原油期貨價格上漲，站上 8 週高點，係因伊朗被制裁的風險增加，以及 OPEC 明年繼續減產的可能性增加，因此讓原油期貨價格收創去年 7 月以來最大單週漲幅。

週四是原油價格跌幅達 2 週來最大，係因美國產量增加，以及全球貿易戰的風險拖累金融市場。但本週稍早上漲力道來自美國與重要產油國委內瑞拉和伊朗之間的關係令人擔憂。

5 月 WTI 原油上漲 1.58 美元或 2.5%，收每桶 65.88 美元，達 1 月 26 日以來最前月契約交易最高收盤價。本週漲幅近 5.6%。