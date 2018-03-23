美股盤後─中美貿易戰 道指大跌424點 收今年最低

道瓊工業平均指數下跌 424.69 點或 1.77% 至 23,533.20，成分股除 2 家以外全數走跌，達今年以來最低，本週下跌 5.7%，今年迄今跌幅也近 5%。

在川普政府對中國價值近 500 億美元商品增收關稅後，中國已經做出反應，宣布將對美國近 30 億美元商品增收進口關稅。

週五交易，美股大跌，基準指數創逾 2 年來最大單週跌幅，係因投資人持續擔心中美貿易戰。

Nasdaq 指數下跌 174.01 點或 2.43% 至 6,992.67，本週下跌 6.5%。

S&P 500 指數下跌 55.43 點或 2.10% 至 2,588.26，11 個產業全數走跌，金融和科技股領跌，跌幅近 3%，該指數本週下跌 6%，今年迄今下跌 3.2%。

這三大股指均創 2016 年 1 月以來最大單週跌幅。

費城半導體指數下跌 45.06 點或 3.29% 至 1,323.92。

有恐慌指數之稱的 Cboe 波動指數（VIX）上升 8% 至 25.17，已高於長期均線 20。

市場動力

川普說，他是基於「國安問題」而簽署支出法案，並補充說「我對這法案裡面很多點事情都不滿意。」他批評國會沒有足夠的時間審視計畫就通過這項支出法案。

但市場不太重視這消息，反而聚焦於中美關稅溝通之間的不確定性。

在潛在貿易戰中，中國停止懲罰幾個復仇的大目標，如大豆、高粱和波音飛機，這示意北京可能會與美國溝通。

白宮周四正式證實，歐盟、加拿大、墨西哥、澳洲、阿根廷、巴西和南韓暫時不用徵收近日宣布的鋼鐵和鋁關稅。

經濟數據

二月份耐久財商品訂單增加 3.1%，大幅扭轉今年開年的跌勢，創自去年夏季以來最大升幅。

二月份新屋銷售較前月下降 0.6%，較去年同期增加 0.5% 至季調後年率 61.8 萬棟。

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 表示，如果通膨溫和持續下去，他支持今年更多次的升息，因為 GDP、就業和建築都有上行機率。

分析師看法

UBS 資產管理公司資產分配部門主管 Erin Browne 表示，「今天早上有很多好消息：耐久財商品、支出法案的通過...，但提到與中國的貿易，投資者還是沒法擺脫川普政府帶來的不確定性。投資者可能擔心通膨如果上升，美元會下降。」

他指出，金融股和科技股的定位和上漲可能已讓投資者目前逃離這兩個產業，本週兩大產業跌幅超過 7%。

Browne 表示，「自去年 12 月以來，投資者一直做多金融股和科技股，在升息後，退場潮最衝擊這兩大產業。」

活絡個股

美光科技 (Micron Technology) (MU-US) 週四晚間公布獲利優於預期，但也宣布將斥資打造基地，股價大跌 8%。

Dropbox (DBX-US) 週五掛牌，飆升 35% 至 28.42 美元，該公司週四晚間以每股 21 美元 IPO。,

其他市場

ICE 美元指數下降 0.4%，美元兌日圓創下自川普 2016 年 11 月勝選以來最低水位。

黃金期貨價格上漲，收每盎司 1349.90 美元，創 2 月 16 日以來最高收盤價。

原油上漲。

歐股大致收低，亞股也收挫。