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管中閔案 台大召開校務會議討論遴選爭議

中央社2018/03/24 08:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣大學遴選出的新校長管中閔，至今仍無法上任。台大今天上午9時開始召開校務會議，討論遴選相關爭議，校務會議代表共提5個提案與校長遴選有關，會議預計持續至傍晚。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出管中閔擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事。

今天原本就是台大安排召開學期初正式校務會議的日子，3月8日經程序委員會議決，今天上午會再召開一次臨時校務會議，討論校長遴選相關爭議。

校務會議代表一共提出5個提案與校長遴選有關。按照議程，早上9時開始的臨時校務會議，排定討論學生代表童昱文等人的提案，建議成立校長遴選爭議委員會調查小組。

另外4個提案，包括認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告、以及檢討校長遴選規章等，則排在下午的第二場校務會議（正式校務會議），但上述4案與第一案密切相關，可能會提到上午一併討論。

台大主任秘書林達德昨天受訪表示，校務會議秉持「行政中立、秉公辦理」的立場，會讓大家充分討論、尊重會議代表充分發言。站在校方立場，希望盡快讓風波過去，教育部盡快核定校長人事，讓台大校務回歸穩定發展。

管中閔22日發出聲明，要求教育部在3月底前決定是否聘任。

教育部次長林騰蛟則說，待台大召開校務會議後，就會參考會議結論，加上教育部掌握的相關資訊做評判，盡快做適法性處理。（編輯：卞金峰）1070324

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