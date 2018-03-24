NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈帕克：我的傷比雷納德嚴重100倍遭頭部觸身球　鈴木一朗提前退場理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

報復美祭關稅 陸不排除減購美國債

中央社2018/03/24 08:38
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）中國大陸駐美大使崔天凱今天表示，大陸不排除減少購買美國國債，以回擊美國總統川普對中國大陸銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅。

崔天凱被「彭博電視」（Bloomberg Television）問到中方是否考慮減購美國國債時答說：「我們考量所有選項，這就是為何我們相信任何片面與保護主義的舉措會傷及所有人，包括美國自身。這肯定會傷及美國中產階級民眾的日常生活，以及美國企業、金融市場。」

中國大陸是美國最大的國外債權人，到今年1月，大陸持有1.17兆美元的美國國債，約占所有外國持有美國政府債券的19%。

彭博（Bloomberg）報導認為，美國承擔不起主要買家減購美債。隨財政赤字恐在未來幾年升高，以及去年12月通過減稅預料將損及歲入，美國財政部必須發行更多公債，以支應政府開銷。

在美國官員認定中國大陸侵犯美國企業的智慧財產後，川普昨天下令對中國大陸銷往美國的貨品課重稅。川普還下令財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）60天內擬出對中國大陸企業的新投資限制，以保護美國視為戰略的高科技。

中國大陸則迅速回擊，公布對美國銷往大陸的30億貨品課關稅。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070324

管中閔案 台大召開校務會議...穆勒長射砲 世足熱身賽德...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan