報復美祭關稅 陸不排除減購美國債

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）中國大陸駐美大使崔天凱今天表示，大陸不排除減少購買美國國債，以回擊美國總統川普對中國大陸銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅。

崔天凱被「彭博電視」（Bloomberg Television）問到中方是否考慮減購美國國債時答說：「我們考量所有選項，這就是為何我們相信任何片面與保護主義的舉措會傷及所有人，包括美國自身。這肯定會傷及美國中產階級民眾的日常生活，以及美國企業、金融市場。」

中國大陸是美國最大的國外債權人，到今年1月，大陸持有1.17兆美元的美國國債，約占所有外國持有美國政府債券的19%。