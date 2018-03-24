報復美祭關稅 陸不排除減購美國債

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）中國大陸駐美大使崔天凱今天表示，大陸不排除減少購買美國國債，以回擊美國總統川普對中國大陸銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅。
崔天凱被「彭博電視」（Bloomberg Television）問到中方是否考慮減購美國國債時答說：「我們考量所有選項，這就是為何我們相信任何片面與保護主義的舉措會傷及所有人，包括美國自身。這肯定會傷及美國中產階級民眾的日常生活，以及美國企業、金融市場。」
中國大陸是美國最大的國外債權人，到今年1月，大陸持有1.17兆美元的美國國債，約占所有外國持有美國政府債券的19%。
彭博（Bloomberg）報導認為，美國承擔不起主要買家減購美債。隨財政赤字恐在未來幾年升高，以及去年12月通過減稅預料將損及歲入，美國財政部必須發行更多公債，以支應政府開銷。
在美國官員認定中國大陸侵犯美國企業的智慧財產後，川普昨天下令對中國大陸銷往美國的貨品課重稅。川普還下令財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）60天內擬出對中國大陸企業的新投資限制，以保護美國視為戰略的高科技。
中國大陸則迅速回擊，公布對美國銷往大陸的30億貨品課關稅。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070324