加強校園安全 美賓州學區在教室放石頭受矚目

賓州薛伊基爾郡（Schuylkill County）藍山學區（Blue Mountain School District）督學賀塞爾（David Helsel）上周在賓州眾議院教育委員會作證，談到防止校園攻擊案件的防範措施時說道：「每個教室都已經放置了一個裝滿溪石的5加侖桶子。如果有歹徒攜帶武器企圖闖入我們任何一間教室，將面臨整間教室學生滿手拿著石頭的狀況，會被石頭痛砸。」

（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）為加強校園安全，美國賓州藍山學區在所有學校教室放置「一個裝滿溪石的5加侖桶子」，讓學生遭遇歹徒攻擊時可以防身，消息傳出引起輿論熱議。

「以石頭對抗持槍歹徒」的消息在媒體曝光之後，讓賀塞爾成為話題人物。

如此構想從何而來？賀塞爾接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，佛州高中校園槍擊事件發生後，他在思考如何加強學區校園安全時，突然想到要用溪石（river stone）。

他進一步表示，溪石的大小，拿在手上尺寸剛好，可以用力砸人，被砸到會很痛，可以轉移歹徒注意力。

他表示，學區內所有老師、教職員工及學生，一直都有定期接受「艾莉絲緊急應變講習」，因應步驟包括「警示、封鎖、告知、反制、撤離」（Alert,Lockdown, Inform, Counter, Evacuate，縮寫簡稱ALICE），學校也固定舉行模擬槍手闖入校園的演習，讓所有師生熟悉一旦發生緊急狀況，應該如何迅速撤離。

賀塞爾說，萬一發生緊急狀況，老師決定鎖住教室，那麼放在教具櫥櫃裡，裝滿溪石的5加侖桶子，就能提供石頭給學生做為防身之用，一旦槍手破門而入，可以用來痛砸歹徒。

他指出，石頭是在萬不得已之下的最後一招，因為校門都已經增設防止入侵的安全裝置，也已經多次訓練學生如何在緊急情況下阻擋教室的門。

賀塞爾說：「重要的是，放置石頭有助於保護學校安全，再說石頭也比書本跟鉛筆更能保護安全。」

至於是否考慮讓老師配槍，賀塞爾則表示，目前並沒有計畫讓老師攜槍。（編輯：陳俊碩）1070324