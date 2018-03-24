中職開打洋投對決 廖健富將寫紀錄

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華職棒29年球季今天開打，開幕戰由Lamigo桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，兩隊分別由洋投道恩斯、賽格威先發，有望刷新中職開幕戰觀眾紀錄，桃猿19歲捕手廖健富將成為最年輕開幕戰先發。

中職歷年第四度在桃園棒球場打開幕戰，前3次都有不錯的票房紀錄，2016年桃園棒球場寫下中職開幕戰最多觀眾人數紀錄，總計吸引1萬9393人入場，今年桃園球場有新面貌，引進知名美食品牌，提升球迷觀賽體驗，今年相同對戰組合、相同場地，有望再刷新中職開幕戰入場觀眾紀錄。

兩隊開幕戰都由洋投扛先發，這也是繼2016年後，中職開幕戰兩隊再度都派出洋投先發，兄弟隊隊史第15次參加中職開幕戰，次數僅次於統一獅隊的18次，目前隊史開幕戰戰績10勝4敗，桃猿隊隊史第六度參與中職開幕戰，目前開幕戰戰績2勝3敗。