鄧振中：爭取美鋼鋁高關稅豁免 雙管齊下

鄧振中表示，回國後，下一階段要找國內鋼鋁業者商量。根據資料，有台灣業者從中國大陸進口鋼鋁，未來需要進一步了解業者如何使用從中國大陸進口的鋼鋁，如果僅在台灣使用，沒有拿來當成材料，加工後再銷往美國，那就沒問題；但如果情形不一樣，就需要找出解決方案。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中已結束訪美行程，在返台途中，預計25日清晨抵達。他接受中央社記者越洋電話訪問時表示，這次赴美見到很多美國政府官員，但不方便透露見了哪些人，也與國會議員、智庫專家學者、業界人士等，「都有相當廣泛的接觸」，對情勢的掌握比過去清楚許多。

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）日前赴美爭取美國鋼鋁高關稅豁免的行政院政務委員鄧振中表示，這次在華府見了美國政府官員、國會議員等，對美國課徵高關稅的狀況有更多了解，未來將由2種方式持續爭取豁免。

他說，未來會持續爭取美國鋼鋁高關稅豁免，透過2種方式，一個是持續與美方協商，獲得整個國家豁免；另一個是個別公司跟美方申請個別項目豁免，這部分，經濟部國際貿易局會提供相關協助。「這2條路要併行走」。

美國總統川普8日宣布，15天後將對鋼鋁進口商品分別課徵25％與10％關稅，這項措施於23日正式生效。加拿大、墨西哥、澳洲、巴西、阿根廷、南韓、歐盟得以「暫時豁免」高關稅；與美國有安全關係的夥伴也能進行談判爭取豁免。

有關台灣這次無法獲得暫時豁免的原因，鄧振中表示，主要是美方對於有台灣業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後出口到美國，表示疑慮。從統計數字看得出來，「有這個現象」。

他說，針對美方提出的疑慮，台灣的回應是，回到國內後，與業者溝通以找出解決的方式。

鄧振中表示，歐盟與其他6個國家獲得暫時豁免，4月底的正式公告才算數。到4月底之前的這段時間，美國歡迎各國與美方協商鋼鋁高關稅豁免，包括日本、台灣都會持續與美協商。

鄧振中說，返台後，將盡快向行政院長賴清德報告這次訪美協商的結果。至於未來是否再度訪美進行協商？鄧振中說，要視情況而定。

記者問及，這次與美方溝通，美方是否有提出美豬美牛議題？他表示，沒有，這次完全是談鋼鋁稅的議題。

鄧振中先前表示，美國政府推動關稅措施的目的，是為了打擊中國大陸產品生產過剩，用直接或間接方法將產品傾銷到美國，所以要求各國與美國合作，不要讓這類事情持續發生。

爭取美國鋼鋁高關稅豁免，鄧振中18日率領經貿官員訪美，預計25日清晨抵台。（編輯：陳永昌）1070324