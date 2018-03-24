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中央社

墨西哥殺手酸液溶屍 警出土百人塚

中央社2018/03/24 09:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）墨西哥警方在蒂華納發現一處地下亂葬崗，內含至少240名受害者遺骸，據信全由一名以酸液在桶中溶解受害人，再行棄屍，人稱「燉湯師」的職業殺手所為。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，調查人員認為，殺手在墨國蒂華納（Tijuana）這處用地可能埋有多達650名受害人。

當局認為，這塊地是由「燉湯師」（El Pozolero）梅沙‧羅培茲（Santiago Meza Lopez）所用，據信他曾為墨國西納羅亞（Sinaloa）販毒集團工作。

梅沙已在2009年被捕，並遭檢察官控告至少謀害300條人命，但仍在等候判決。

梅沙涉嫌將受害人遺體放入酸桶中，再將遺骸與酸液倒入坑裡，留骨肉在地下溶解。

工作人員在據信殺人地點發現了1萬6500公升的有機物質，與170到200公斤重的人類骨骼；當局估計，可能有多達650人被埋在現場。

這些人類遺骸被埋於墨國下加利福尼亞州（BajaCalifornia）蒂華納內，一處人稱「雞舍」（TheChicken Coop）的地區。

墨西哥警方在2009年1月，就以涉嫌幫助毒梟處理數百受害者為由逮捕梅沙。

有關單位表示，受害者據信是蒂華納地區「阿瑞拉諾‧費里克斯」（Arellano Felix）販毒集團副手賈西亞（Teodoro Garcia Simental）的勁敵。（譯者：陳乃瑜/核稿：盧映孜）1070324

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