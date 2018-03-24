墨西哥殺手酸液溶屍 警出土百人塚

（中央社倫敦24日綜合外電報導）墨西哥警方在蒂華納發現一處地下亂葬崗，內含至少240名受害者遺骸，據信全由一名以酸液在桶中溶解受害人，再行棄屍，人稱「燉湯師」的職業殺手所為。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，調查人員認為，殺手在墨國蒂華納（Tijuana）這處用地可能埋有多達650名受害人。

當局認為，這塊地是由「燉湯師」（El Pozolero）梅沙‧羅培茲（Santiago Meza Lopez）所用，據信他曾為墨國西納羅亞（Sinaloa）販毒集團工作。