川普說「我認為美股會很好」 道瓊指數較1月高點跌逾

美國總統川普週五才在記者會上說，「我認為股市會很好」，當天美股便續挫，道瓊指數跌逾 420 點，與 1 月 26 日創下的歷史高點相比，已下跌超過 3,000 點。

川普日前簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵上看 600 億美元的關稅；中國也不甘示弱，稱將「奉陪到底」，祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

上述情形，使貿易戰憂慮升溫，週四、週五，美股皆重挫。

根據 CNBC 報導，川普週五才在記者會上，大談他上任以來，美股的優異表現，「我認為股市會很好，股市正在走高」；他還不忘強調，在美國採取關稅措施後，「中國終將公平地對待我們」。