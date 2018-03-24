熱門股─詩肯 高殖利率護體 周線連2紅股價創4個月

詩肯董事會已決議通過 2017 年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 4 元，配息率近 80%，目前現金殖利率仍高達 6.5%。

詩肯去年第 4 季稅後純益 6800 萬元，EPS 1.56 元，創 2015 年第 1 季新高，推升去年業績衝上新高。

連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 公布去年稅後純益 2.19 億元，年增幅達 33%，每股純益 (EPS)5.05 元，創 3 年來新高，在家具市場不景氣中突圍，由於每股擬將配息 4 元，現金殖利率逾 6%，激勵本周股價並未受到大盤大跌衝擊，周漲幅 3.5%，周線連 2 紅，股價最高 61.9 元來到 4 個月高點。

詩肯表示，將持續專注擴大台灣傢俱市場占有率，去年詩肯集團旗下門市數量較 2016 年的增加 11 家至 118 家，而既有店中，「詩肯柚木」品牌近年來透過移轉門市策略優化門市結構，穩步恢復單店營收成長力道。

另一方面，「詩肯居家」積極擴大非柚木類家具的市占率，因此，去年「詩肯柚木」與「詩肯居家」品牌平均單店月營收皆優於前一年度表現，分別達 147 萬元、100 萬元。

展望後市，詩肯仍持續針對旗下雙品牌門市結構優化、集團行銷宣傳、人員與物流資源的整合等三路並進，力拚全年營收保持雙位數成長。