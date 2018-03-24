槍手闖超市挾人質釀3死 法國認定恐攻

（中央社法國特雷比23日綜合外電報導）一名聲稱效忠伊斯蘭國（IS）的男子，今天在法國西南部持槍攻擊超市，造成3人死亡，反恐警察攻堅後擊斃槍手。法國總統馬克宏表示，國家受到恐怖分子攻擊。

法新社報導，這起去年10月以來所發生的首起聖戰士攻擊事件還造成16人受傷，其中包括一名英勇的警察，他志願以自己換回遭挾持的人質。

在卡爾卡松（Carcassonne）發生槍擊案後，馬克宏（Emmanuel Macron）發表電視演說：「我們的國家受到伊斯蘭恐怖分子攻擊。」

伊斯蘭國聲稱犯案，還表示這起攻擊是呼應他們先前鎖定西方世界敵人的呼籲。