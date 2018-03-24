NBA／慘輸對手61分　灰熊休息室仍傳出笑聲

在昨(23)日於客場以79:140慘敗給紐澳良黃蜂後，根據《曼菲斯商報》報導，曼菲斯灰熊隊員似乎不以為意、在休息室中還傳出歡笑聲，也讓不少球迷對此相當不滿。

上一戰賽後，總教練J.B. Bickerstaff痛批子弟兵此役的表現，他認為球隊中的年輕球員還不明白如何在聯盟中生存，也期許選手們能痛定思痛，在下一戰打出應有的水準。

「如果你想在聯盟裡取得成功，你必須要學會反彈，要有自尊心以及堅強的意志。你必須在每場比賽中展現出這點，而且抓住每一個機會。」他受訪時說，「但是今晚，我們沒有任何防守。在這個聯盟裡，一切都是靠努力爭取來的。如果你不願做出犧牲，那麼你就不配待在這個聯盟裡。」