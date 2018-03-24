NBA／慘輸對手61分　灰熊休息室仍傳出笑聲

在昨(23)日於客場以79:140慘敗給紐澳良黃蜂後，根據《曼菲斯商報》報導，曼菲斯灰熊隊員似乎不以為意、在休息室中還傳出歡笑聲，也讓不少球迷對此相當不滿。
上一戰賽後，總教練J.B. Bickerstaff痛批子弟兵此役的表現，他認為球隊中的年輕球員還不明白如何在聯盟中生存，也期許選手們能痛定思痛，在下一戰打出應有的水準。
「如果你想在聯盟裡取得成功，你必須要學會反彈，要有自尊心以及堅強的意志。你必須在每場比賽中展現出這點，而且抓住每一個機會。」他受訪時說，「但是今晚，我們沒有任何防守。在這個聯盟裡，一切都是靠努力爭取來的。如果你不願做出犧牲，那麼你就不配待在這個聯盟裡。」
灰熊目前戰績僅19勝53敗，已追平隊史最差成績，同時在西區排名墊底。而目前看起來，Bickerstaff的語重心長似乎並沒能傳達到年輕球員的耳裡。
不過這或許不能全怪他們，灰熊本季飽受傷病困擾，陣中頭號球星Marc Gasol不斷表明自己想離隊的意願，球團也早就已經放棄這個賽季，開始加入爭奪樂透簽的大戰。
而在下半季他們更是減少了打出回春表現的Tyreke Evans的上場時間，明顯已無戰鬥意願，在這樣的情形下，球員士氣低迷也是可以預見的事。