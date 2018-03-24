報復美日？解放軍8軍機穿越宮古海峽飛行

中國大陸解放軍 23 日派出8架戰軍機，直線穿越台日間的宮古海峽再原路線折返，日本自衛隊戰鬥機也隨即升空應對。由於美國總統川普日前才宣布對中國大陸銷往美國高達 600 億美元的商品開徵關稅，日本也有意在3月底對中韓部分鋼製品開徵反傾銷稅，引發外界揣測解放軍此舉是向美日示威。

根據日本防衛省統合幕僚監部發布報告指出，包括中國大陸轟六( H-6 )轟炸機 4 架、Tu-154 情報收集機1架、運八( Y-8 )電戰機 1 架與 2 架戰機，23 日直線穿越台日間的宮古海峽再原路線折返，航空自衛隊戰機也隨即升空應對。