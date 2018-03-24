報復美日？解放軍8軍機穿越宮古海峽飛行

中國大陸解放軍 23 日派出8架戰軍機，直線穿越台日間的宮古海峽再原路線折返，日本自衛隊戰鬥機也隨即升空應對。由於美國總統川普日前才宣布對中國大陸銷往美國高達 600 億美元的商品開徵關稅，日本也有意在3月底對中韓部分鋼製品開徵反傾銷稅，引發外界揣測解放軍此舉是向美日示威。
根據日本防衛省統合幕僚監部發布報告指出，包括中國大陸轟六( H-6 )轟炸機 4 架、Tu-154 情報收集機1架、運八( Y-8 )電戰機 1 架與 2 架戰機，23 日直線穿越台日間的宮古海峽再原路線折返，航空自衛隊戰機也隨即升空應對。
美東時間 22 日，川普正式簽署 301 調查報告備忘錄，對中國大陸輸美價值達 600 億美元產品課徵高關稅；中國大陸則公布對美國銷往大陸的 30 億貨品課關稅，中國大陸駐美大使崔天凱表示，未來不排除減少購買美國國債回擊，美中貿易戰正式啟動。
另一方面，日本政府在24日的內閣會議中，決定對中國大陸及南韓部分鋼鐵產品徵收反傾銷稅，徵收對象為碳鋼焊接接頭，預計從 31 日開徵，為期 5 年，稅率為 41.8% 到 69.2%。日本政府預計將於 30 日公布這項政令。
在美中貿易戰開打的敏感時刻，解放軍機穿越宮古海峽演訓，格外引人注目。