熱門股—蘋果恐成美中貿易戰頭號目標 鴻海後市難測外

美中貿易戰開打，由於美國將科技業列入課徵關稅的目標，加上中國又是蘋果 (AAPL-US) 的重要市場，鴻海 (2317-TW) 大客戶蘋果頓時成為兩大強權對抗下的夾心餅，外資擔憂鴻海也將受拖累，因此重新出脫鴻海，也讓鴻海股價後市增添變數。

外資對鴻海進來一直維持賣多於買，其中的關鍵之一，就是蘋果 iPhone X 銷售狀不如預期，儘管鴻海去年 12 月營收創下歷史新高，但是外資完全不領情，依然持續出脫鴻海持股，也讓鴻海股價難以站回 100 元大關。

法人表示，鴻海雖然近期將有子公司富士康工業互聯網 (FII) 在 A 股掛牌的利多，市場也多看好有機會演出亮眼的蜜月行情，不過現在遇到美中貿易戰的干擾，會不會讓新股掛牌的利多完全被抵銷，加上又即將進入第 2 季淡季，這些變數都可能讓鴻海後續股價恐將偏弱。