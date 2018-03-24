世界水論壇巴西閉幕 發表聲明盼供水普及化

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）在巴西首都巴西利亞舉行的第8屆世界水論壇，共吸引來自172國的代表和近10萬民眾參加，經過5天座談、討論及分組交流，今天在閉幕式發表聲明後，論壇圓滿閉幕。
今天閉幕式發表2份聲明「可持續宣言」和「議會承諾」。前者提醒注意各國目前的水政策「不足以實現可持續發展目標」，建議透過預防衝突、水資源外交和國際聯盟，作為達成供水普及化和基礎衛生的條件。
「議會承諾」由與會的40個國家約150名代表和國會議員共同擬定內容，提出應實現的目標，例如衛生是一項基本人權。聲明還建議制定更多的法律，確保公共政策有效利用水資源和防止浪費。
本屆論壇也首次有司法機關的成員有效參與，法官和檢察官起草了「巴西利亞憲章」，提出10項承認獲取用水權利為一項基本權利的準則，例如將水資源視為公共利益，作為世界各國的法官審理與民眾使用水資源相關案件的參考指南。
塞內加爾是下屆論壇主辦國，第9屆世界水論壇將訂於2021年在達卡舉行。
當地媒體Le 360 Afrique報導，塞內加爾全國400個村莊中，只有4%連接供水網絡，用水普及率非常低，農村地區占塞內加爾人口的67%。（編輯：陳俊碩）1070324