世界水論壇巴西閉幕 發表聲明盼供水普及化

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）在巴西首都巴西利亞舉行的第8屆世界水論壇，共吸引來自172國的代表和近10萬民眾參加，經過5天座談、討論及分組交流，今天在閉幕式發表聲明後，論壇圓滿閉幕。

今天閉幕式發表2份聲明「可持續宣言」和「議會承諾」。前者提醒注意各國目前的水政策「不足以實現可持續發展目標」，建議透過預防衝突、水資源外交和國際聯盟，作為達成供水普及化和基礎衛生的條件。

「議會承諾」由與會的40個國家約150名代表和國會議員共同擬定內容，提出應實現的目標，例如衛生是一項基本人權。聲明還建議制定更多的法律，確保公共政策有效利用水資源和防止浪費。