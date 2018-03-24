台水響應新南向 前進印度宣導技術實力

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）響應政府新南向，台水公司前進印度大力宣導台水技術能力，不僅大幅提升台灣水產業在印度的能見度，且台灣水資源A-Team成員堅強的技術實力，讓外界印象深刻，驚豔連連。

印度全國水資源安全論壇22日、23日在泰米爾那都州舉行，台灣自來水公司董事長郭俊銘應邀發表演說並與各界代表交流。台水公司表示，前進印度大力宣傳台水技術能力，不僅大幅提升台灣水產業在印度能見度，且台灣水資源A-Team成員堅強的技術實力，讓全場與會的代表印象深刻，驚豔連連。

郭俊銘演說指出，台灣在許多領域如半導體、資訊科技等屬世界一流已眾所周知，而台灣水產業之技術能力亦不遑多讓，現在台灣水產業在台水帶領下已大步邁向世界舞台。