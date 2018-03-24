人妻出軌被抓包　一句話害夫遭逼脫褲「驗鳥」

這太尷尬了！基隆一名 44 歲已婚徐姓女子，玩「寶可夢」認識一名大她 10 歲的男子，兩人感情日漸升溫，從傳曖昧簡訊逐步發展到摩鐵床上。兩人姦情遭徐女丈夫抓包後，徐女竟向丈夫表示「對方生殖器沒勃起時比你長 3 公分」，徐女丈夫憤而提告，竟與小王在法庭上應法官要求脫褲「比大小」，最終證實長度較小王短。不過，最後檢方認為無直接證據認定徐女與小王出軌，昨（ 23 ）日處分兩人不起訴。

綜合媒體報導，小王平時在台北上班，因喜愛玩寶可夢，與徐婦在相關群組認識，因兩人相談甚歡，常會約出門一同抓寶，久而久之發展出曖昧情愫、互傳曖昧簡訊，更曾 4 度到摩鐵開房間。某次，徐婦丈夫無意間發現妻子的小王曖昧簡訊，逼問之下徐婦才坦承與小王偷情多次，徐婦丈夫火大怒告兩人通姦。