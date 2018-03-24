NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈名字讓她總差一分　「改名」竟更慘三上悠亞轉戰演藝圈　韓4萬人反對理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
社會

人妻出軌被抓包　一句話害夫遭逼脫褲「驗鳥」

社會中心／綜合報導2018/03/24 10:46
▲基隆一名人妻出軌遭丈夫抓包，一句「對方生殖器比你長3公分」讓丈夫怒告通姦。（示意圖／NOWnews資料照）
▲基隆一名人妻出軌遭丈夫抓包，一句「對方生殖器比你長3公分」讓丈夫怒告通姦。（示意圖／NOWnews資料照）

這太尷尬了！基隆一名 44 歲已婚徐姓女子，玩「寶可夢」認識一名大她 10 歲的男子，兩人感情日漸升溫，從傳曖昧簡訊逐步發展到摩鐵床上。兩人姦情遭徐女丈夫抓包後，徐女竟向丈夫表示「對方生殖器沒勃起時比你長 3 公分」，徐女丈夫憤而提告，竟與小王在法庭上應法官要求脫褲「比大小」，最終證實長度較小王短。不過，最後檢方認為無直接證據認定徐女與小王出軌，昨（ 23 ）日處分兩人不起訴。

綜合媒體報導，小王平時在台北上班，因喜愛玩寶可夢，與徐婦在相關群組認識，因兩人相談甚歡，常會約出門一同抓寶，久而久之發展出曖昧情愫、互傳曖昧簡訊，更曾 4 度到摩鐵開房間。某次，徐婦丈夫無意間發現妻子的小王曖昧簡訊，逼問之下徐婦才坦承與小王偷情多次，徐婦丈夫火大怒告兩人通姦。

開庭時，徐婦向法官描述與小王偷情細節，就連小王身上特徵，包含大腿近鼠蹊部有大面積乾癬、生殖器未勃起時較丈夫長 3 公分等，全都能一五一十說出，然而小王堅決否認與徐婦之間有過姦情，也從未讓徐婦看過下體、未曾發生性行為。

法官為確認徐婦證詞是否為真，要求小王與徐婦丈夫脫褲「驗鳥」，經法醫比對後確定徐婦證詞沒錯。但因摩鐵業者均無拍到徐婦與小王進出開房的畫面，法官認為不能單以生殖器長度作為出軌證據，在缺乏直接證據的情況下，處分徐婦與小王兩人不起訴。

關鍵字小王人妻生殖器比大小認證通姦
痛！女跛腳走路竟又遭「二次衝擊」扁違「四不」　中監輕放不再准許

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan