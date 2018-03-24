網路投保上路3年 預算中心：成效待改進

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）立法院預算中心表示，網路投保上路超過3年，不過，網路投保占整體保險業的比重仍低，推動成效仍待改進。金管會表示，將在兼顧交易以及資訊安全風險的前提下，持續推動網路投保。

立法院預算中心在金融監督管理委員會及所屬107年度單位預算評估報告指出，為順應時代潮流及提升消費者便利性，保險局於103年8月26日開放線上投保，然而，迄今網路投保件數及保費收入占比均低，推動成效仍待改進，建議持續加強宣導。

根據金管會統計，截至106年底，產險、壽險各有14家業者從事網路投保業務，共銷售82.39萬件保單、總保費收入為新台幣12.92億元，較105年的約5億元，成長約1.58倍。