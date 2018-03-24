台北市議員選舉 黃呂錦茹：擬增額提名

（中央社記者劉麗榮台北24日電）中國國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹今天表示，台北市議員選舉，她決定在最短時間內仔細考量，對可能有勝算區域，再考慮增額提名，讓提名席次過半。

國民黨台北市黨部20日公告台北市議員黨內提名登記作業，預計提名31席，由於提名人數未達台北市議會總席次63席的一半，引發質疑；曾任台北市長的國民黨副主席郝龍斌21日說，保守提名、提名不過半，讓民主進步黨輕鬆選，也無法宣示國民黨要拿回台北市決心，「選戰策略有問題」，台北市黨部應清楚說明。

黃呂錦茹上午出席中正獎學金頒獎典禮前受訪表示，這次提名引起全國與國民黨支持者極度關心，她覺得非常愧疚，「好像自己打了自己一個嘴巴」，心情上久久不能平復。