台北市議員選舉 黃呂錦茹：擬增額提名

（中央社記者劉麗榮台北24日電）中國國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹今天表示，台北市議員選舉，她決定在最短時間內仔細考量，對可能有勝算區域，再考慮增額提名，讓提名席次過半。
國民黨台北市黨部20日公告台北市議員黨內提名登記作業，預計提名31席，由於提名人數未達台北市議會總席次63席的一半，引發質疑；曾任台北市長的國民黨副主席郝龍斌21日說，保守提名、提名不過半，讓民主進步黨輕鬆選，也無法宣示國民黨要拿回台北市決心，「選戰策略有問題」，台北市黨部應清楚說明。
黃呂錦茹上午出席中正獎學金頒獎典禮前受訪表示，這次提名引起全國與國民黨支持者極度關心，她覺得非常愧疚，「好像自己打了自己一個嘴巴」，心情上久久不能平復。
她說，決策中當然有些選擇，希望保守一點，但看到民意與媒體反應，決定回歸初衷，擁抱民意與國民黨支持者，國民黨只剩下熱情的支持者，要擁抱黨的最後一片沃土，也就是黨員與支持者的意思，希望大家支持拿回席次。
黃呂錦茹表示，提名不會針對某個人量身訂作，會根據黨的需要、民意調查與區黨部建議，最後席次還未確定，但就是要過半。
中正獎學金頒獎典禮上午在台北科技大學舉行，國民黨主席吳敦義、黃呂錦茹等人獲邀出席。
吳敦義說，台北市黨部、組織發展委員會一定會妥善處理這件事。（編輯：李明宗）1070324