喵星人嘆氣為哪樁？解析貓咪嘆氣背後的原因

不知道各位貓奴有沒有發現，每天過著養尊處優日子的喵星人們，有時候也會嘆氣！是覺得罐罐不夠多，還是奴才伺候得不舒服呢？難道是跟人類一樣有什麼解決不了的煩惱嗎？

其實啊，貓咪的嘆氣完全不是我們想的那樣啦！來看看到底牠們為什麼會出現類似嘆氣的動作吧～

貓咪出現類似人類嘆氣的深呼吸動作，有下面三種原因：