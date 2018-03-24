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喵星人嘆氣為哪樁？解析貓咪嘆氣背後的原因

寵毛網2018/03/24 10:00
喵星人嘆氣為哪樁？解析貓咪嘆氣背後的原因（圖／寵毛網）
喵星人嘆氣為哪樁？解析貓咪嘆氣背後的原因（圖／寵毛網）

不知道各位貓奴有沒有發現，每天過著養尊處優日子的喵星人們，有時候也會嘆氣！是覺得罐罐不夠多，還是奴才伺候得不舒服呢？難道是跟人類一樣有什麼解決不了的煩惱嗎？

其實啊，貓咪的嘆氣完全不是我們想的那樣啦！來看看到底牠們為什麼會出現類似嘆氣的動作吧～

(圖/pixabay)

(圖/pixabay)

貓咪出現類似人類嘆氣的深呼吸動作，有下面三種原因：

從極度專注中回復

貓咪是狩獵型的動物，當牠們鎖定目標之後就會非常專注。在狩獵完畢後，為了從緊張的專注狀態中回復，貓咪就會深吸一口氣再吐出來。如果是家貓的話，例如突然有巨大聲響或是看到什麼動靜讓牠們覺得警戒時，牠們也會發揮狩獵動物的天性摒住呼吸專注地一直盯哨，直到確定沒有狀況才會嘆一口氣鬆懈下來。這時候的嘆氣就像是在說：「原來沒事啊～嚇死我了！」

從興奮狀態中冷靜下來

當貓咪玩到一個很興奮的狀態時，會試圖使自己冷靜下來，因為牠們雖然爆發力很強，但持久力就沒那麼好了。為了可以玩久一點，貓咪會到達一個程度就停下來，用鼻子急促地調整呼吸或是理毛，試圖用其他動作來轉移注意力，讓自己冷靜。有時候理完毛會看到貓咪深呼吸嘆一口氣，這也是牠們平撫情緒的一種方式。

試圖讓自己放鬆

一隻貓咪到一個新環境時，你可能比較常看到牠像在嘆氣的樣子，但這並不是牠的情緒，而是貓咪試圖讓自己放鬆的方式。另外一種情形是牠們會盯著窗外看很久，然後嘆一口氣，很多人以為牠是不是因為無法出門而覺得無奈，其實這也是個誤會哦！對貓咪來說，窗外看得到的範圍也是牠的地盤，因此牠們盯著窗外看其實是在巡視自己的地盤，而在做這件事時也需要非常專注，在確定地盤沒有被侵入或是任何異樣後，牠們就會深呼吸一下來讓自己放鬆。

(圖/pixabay)

(圖/pixabay)

因此下次看到阿喵們嘆氣時，別再以為牠們不開心啦！

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