領航鯨大規模擱淺澳洲 140多頭死亡

事故控制員齊克（Jeremy Chick）表示：「不幸的是，大多數的鯨魚在乾燥陸地上擱淺了一夜，最後沒存活下來。」

西澳省公園暨野生動物管理局表示，6頭存活鯨魚在當地時間晚間7時（台北時間晚間7時）已放回大海。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，約有150頭鯨魚擱淺在西澳省（Western Australia）首府伯斯（Perth）以南約300公里的哈梅林灣（Hamelin Bay）。

齊克表示，由於海灘地形岩石多且海勢凶險，入夜時挪動鯨魚在實務上非常艱難。

他說：「我們將鯨魚運出海後，就會密切監控狀況，因為鯨魚可能會回到岸邊再度擱淺。以往的集體擱淺事件經常發生這種情況。」

當局表示，除訓練有素的獸醫與相關人員外，也有上百名志工到場協助。

有關單位表示，短肢領航鯨在遷徙途中擱淺並非少見。西澳省最大宗的鯨魚擱淺事件發生在1996年，當時共有320頭長肢領航鯨在沿岸城鎮戴士柏（Dunsborough）擱淺。

當局擔心鯨魚遺骸將吸引鯊魚到海岸線上，已發出相關警報。（譯者：陳乃瑜/核稿：盧映孜）1070324