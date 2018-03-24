扁參加造勢會違規 中監：未來不核准

（中央社記者蘇木春台中24日電）前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反中監核准參與活動的「四不」規定，台中監獄今天表示，經認定陳水扁上台已屬違規，未來申請類似活動將不予核准。
陳致中參與民進黨高雄市議員黨內初選時，在17日晚間舉辦造勢晚會，陳水扁事先向台中監獄提出出席申請，中監以親情考量核准，但要求須遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等規定，但會中陳水扁上台，並給了陳致中一個擁抱。
台中監獄副典獄長李進國今天受訪表示，中監在蒐集完當天活動過程紀錄等事證後，認定陳水扁當時在參加活動時，因活動氣氛及眾人簇擁下，上台並擁抱陳致中，但可見此舉非主動為主，且能自我克制、未發表談話及接受媒體訪問。
李進國說，但陳水扁上台已非許可的活動範疇，已屬違規參與活動，但考量活動主辦單位難以掌握活動排程，加上陳水扁又因罹病步態不穩，非自行上台或遭簇擁，但已有危及人身安全之虞。
李進國表示，陳水扁參與此次活動，已造成健康安全、且在媒體報導下對社會和諧有不良影響，往後陳水扁申請類似活動將不予核准，希望陳水扁能珍惜保外醫治，妥以療養病情。
李進國說，已發函提醒陳水扁應遵守民國104年1月5日所簽具的注意事項，及保外醫治受刑人管理規則，切勿逾越相關規定，若有重大違規，儘管病情未見改善，仍可報請廢止保外醫治許可。（編輯：管中維）1070324