美艦抵近美濟礁 中國外交部：嚴重挑釁

（中央社記者陳家倫上海24日電）美國海軍驅逐艦23日抵近美濟礁，中國外交部當天深夜宣稱，美方有關行徑違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平，「是嚴重的政治和軍事挑釁」。

未披露姓名的美國官員向路透社表示，美軍驅逐艦穆斯丁號（USS Mustin）23日在南海執行「航行自由」行動，並駛進中國填海造陸的美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍內。

中國外交部發言人華春瑩23日深夜以「答記者問」的形式表示，美方有關行徑違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序，危及中方島上設施及人員安全，是嚴重的政治和軍事挑釁。