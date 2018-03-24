美艦抵近美濟礁 中國外交部：嚴重挑釁

（中央社記者陳家倫上海24日電）美國海軍驅逐艦23日抵近美濟礁，中國外交部當天深夜宣稱，美方有關行徑違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平，「是嚴重的政治和軍事挑釁」。
未披露姓名的美國官員向路透社表示，美軍驅逐艦穆斯丁號（USS Mustin）23日在南海執行「航行自由」行動，並駛進中國填海造陸的美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍內。
中國外交部發言人華春瑩23日深夜以「答記者問」的形式表示，美方有關行徑違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序，危及中方島上設施及人員安全，是嚴重的政治和軍事挑釁。
華春瑩說，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方一向尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，「但堅決反對任何國家、任何人假借『航行與飛越自由』之名，損害沿岸國主權和安全。」
他表示，當前，在中國和東協國家的共同努力下，南海形勢持續趨穩向好。在此情況下，美方執意在南海挑起事端，製造緊張，破壞南海和平穩定，與地區國家求穩定、促合作、謀發展的願望背道而馳，是不得人心的。
華春瑩最後說，中方強烈敦促美方「立即停止侵犯中國主權、威脅中國安全的挑釁行動」，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。中方將繼續採取一切必要措施捍衛國家主權和安全，維護南海和平穩定。
美軍艦穆斯丁號抵近美濟礁的時間點十分敏感。解放軍航艦遼寧號日前經台灣海峽，於21日中午進入南海。此外，中共海軍近期將在南海海域舉行實戰化演練，中共對外稱是「年度計劃內的例行性安排」。（編輯：朱建陵）1070324