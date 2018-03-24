美駐華使館發文：我們終於這麼做了 遭陸網民圍勦

（中央社台北24日電）美國總統川普簽署對中國大陸600億美元商品祭出高關稅的備忘錄後，美國駐華大使館昨天在微博發文稱「我們決心保護我們的工業，為美國工人創建公平的競爭環境－我們終於這麼做了。」
不過這段引用川普談話的貼文，立刻引來上萬大陸網民到美國駐華大使館官方微博留言痛批這是挑釁、耍流氓，並反嗆「要打貿易戰就打到底」。
美國駐華大使館官方微博23日上午11時許轉發白宮新聞稿簡體中文版，並在貼文稱「我們終於這麼做了」以後，上萬大陸網民前來留言反制，宣稱「中國從未怕過任何一個敢於挑釁的敵對勢力」、「我們不惹事但也不怕事」、「要打就打到底」。
但也有部分網民挺美國並稱讚「幹得漂亮」、「偉大的川普」，立刻被大陸網民圍攻並檢舉。還有網民表示，大陸官媒都不給評論、留言，至少美國駐華大使館微博還可以發表意見，「第一局，（自由女神）燈塔贏。」
川普當選以來，美中關係陷入緊張，美國駐華大使館官方微博也因此時常淪為口水戰場。
美國駐華大使館昨天隨後又連發兩則貼文，宣示川普與政府立場，並指控中國透過合資要求、行政復議、許可程序等對外國所有權的限制，迫使美國公司向中國實體轉讓技術，或就此對美國公司施壓。（編輯：楊昇儒）1070324