李敖已遠 李文無懼傳承好興訟行動力

李敖18日辭世，享壽83歲。他年輕時與女友王尚勤的非婚生女李文沒見到父親最後一面，父親火葬也是經人輾轉告知。李敖重回話題中心，李文一時成媒體焦點，本週在陽明山的住家，陸續接待台灣和中國大陸多家報刊和電視台採訪。

（中央社記者羅苑韶台北24日電）作家李敖辭世後至火化，長女李文都未能憑弔父親，她不斷向媒體發聲，同時公開接下來將在台北進行的維權行動，例如推＃MeTooTaiwan，無懼繼承父親好興訟的戰鬥力。

李敖生前不要妻子王志慧和一雙兒女與今年54歲的長女李文來往。李敖過世後，李文表示，他太太那邊家人沒遣律師聯繫她，而「這老狐狸（李敖）不可能沒寫遺囑。」

李文口頭雖說和爸爸並不親，從小到大和爸爸相處的時間不長，但是她可說出一個接著一個李敖的小故事，口吻總帶著親暱。

她說，從小，爸爸對她是望女成鳳，要求嚴格。明明要她讀美國學校，又要求她讀中文，幫忙做剪報、整理資料，還包括有裸體女人的海報。「爸爸的教育方式很衝突，中西夾雜，很混亂」。

不過，李敖教她怎麼寫書，李文倒是銘記遵循，「要放小典故、名人名言，書名一定要放『李文』名字；還有，要向出版社強調，不能刪一個字，要不然就告」。她在中國大陸出了好幾本書，也都用到這些守則。

李敖生前在電視節目經常引經據典，隨手捻來西方政治人物小故事，展露博學多聞的一面。事實上，他經常遙控李文，要她寄書或傳真資料。「有時很急，24小時內要幫他傳真資料，要不然他會不高興」。

李文近日向媒體重提，她母親王尚勤前夫曾觸摸、性騷擾她的往事，有女子透過臉書留言，跟她傾訴個人遭性攻擊的經驗。

她感慨的說：「我是美國派，天不怕地不怕，可是台灣女生有幾個敢講出來，就算跟爸媽住了30年，還是不敢講，多可怕。」

她要發起＃MeTooTaiwan的行動，協助性騷擾及性侵受害人，如必要，也希望能協助打免費官司。＃MeToo行動已在全世界許多國家，鼓舞遭性侵女子發言控訴加害人。

李文關注空污等環境生活品質問題，她已因鄰居焚燒稻草或堆肥味道、棄狗造成的髒亂，數度打119、向環保局申訴，絲毫無懼重披父親打官司戰將的戰袍，願意為信念挺身而出。李文住北京10多年期間，打過不少維權官司。

不過，下星期，她要到法院遞的訴狀，先關心個人的部份，她將訴請親子鑑定，要法律確認她與李敖的親子關係，釐清遺產權利。（編輯：方沛清）1070324