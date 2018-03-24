陳水扁為陳致中站台認定違規　中監：未來不核准類似活動

保外就醫中的前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反中監核准參與活動的「四不」規定，台中監獄今（24）日表示，經蒐集相關資料，認定陳水扁上台已屬違規行為，未來申請類似活動將不予核准，做為處分。

陳水扁17日晚間出席陳致中的高雄市議員初選造勢晚會，陳水扁事先向台中監獄提出出席申請，中監以親情考量核准，但要求須遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等規定，但最後陳水扁仍上台，並給了陳致中一個擁抱。

台中監獄副典獄長李進國表示，中監在蒐集完當天活動過程紀錄等事證後，認定陳水扁當時在參加活動時，因活動氣氛及眾人簇擁下，上台並擁抱陳致中，雖然不是主動，而且能自我克制未發表談話及接受媒體採訪，但該行為並非中監准許的參與範疇，屬於違規參與活動。