捨高薪轉戰藝術 賴羿廷用陶藝闖新人生

翻轉人生專題2（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）在高科技廠工作18年的賴羿廷，為了紓解壓力，工作之餘學習水墨畫及陶藝，逐漸對藝術產生興趣，8年前辭去工作，放棄高薪轉戰藝術創作之路，她滿意地說：「這是我人生最正確的選擇」。

出生於苗栗縣卓蘭鎮的賴羿廷，從小並未接受藝文磨練與薰陶，因父親喜愛蘭花，在家中庭院打造了一座小蘭園，讓她從小喜歡美的事物，也開始對藝術產生興趣，她認為「也許是遺傳父親的美學基因，我才會對藝術那麼感興趣吧？」

賴羿廷向中央社記者表示，為減少家庭經濟負擔，高中畢業後選擇離家近的聯合工專陶瓷工程科就讀，接受陶瓷專業學習，雖當時還未開啟創作興趣，但奠定了對陶藝的認識，也累積後續的藝術創作能量。