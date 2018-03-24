放棄穩定工作逐夢 李鴻君用魔術帶來歡笑

翻轉人生專題1（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）曾當過老師、銀行員的李鴻君，兒時因被同學排擠，立志長大後要把歡笑帶到每個角落，為實現夢想，他4年前走出舒適圈，當起街頭藝人，看著往來路人的笑容，他說：「這樣的人生更具色彩」。

李鴻君常出現在街頭帶給民眾歡樂，有時是變魔術的小丑，有時化身「氣球哥哥」折氣球帶給孩子們歡樂，不論是何種角色，他都能讓在場的民眾露出笑容，然而在他的微笑背後，其實有著一段故事。

李鴻君告訴中央社記者，他小時候家境不好，排行老么的他，只能以稀飯湯當作奶水喝，因營養不夠，小學6年都是全班最矮小的那一個，常被同學欺負，後來他立下志向，希望長大後能成為散播歡樂的人，把歡笑帶到每個角落。