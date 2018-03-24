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中央社

美中貿易戰 投顧：台股防電子股漲多拉回

中央社2018/03/24 11:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北24日電）美國總統川普對進口鋼鋁課徵重稅，又掀起美中貿易戰。宏遠投顧表示，台灣科技業夾在美、中之間，處境尷尬，由於近期台灣電子股的股價大漲，需謹慎提防漲多拉回的情況。

宏遠投顧指出，為了反制美國的貿易戰，中國也將對美國產品課重稅反制，造成全球股市回跌修正；如果中美關係沒有處理好，貿易戰將可能會是未來股市最大的不確定因素，成為股市的一隻大「黑天鵝」。

台股週五收在10823.33點，大跌182.51點，成交值新台幣1460.09億元。

宏遠認為，美中貿易戰由傳統產業延燒到科技業，台股投資人應提防貿易戰帶來的人禍，但因股東會前的融券回補，出現軋空行情，使不少個股表現較具支撐，不過漲多的個股還是宜逢高獲利了結。

宏遠表示，近期除美中貿易戰干擾全球股市，影響台股之外，台股也充斥假消息及假議題，例如中資併購中美晶、博通併購聯發科、被動元件價格漲50%，股價跟著亂漲，是標準的多頭末段情況。

宏遠投顧提醒，許多個股漲完要下跌之前，最後一段的股價都是不理性的大漲或軋空，之後才從燦爛歸於平淡。例如大立光，先前在很多分析師喊出股價上看新台幣7000至8000元之際，但現實情況卻是從6075元高價跌到3400元。

另外，康控-KY，當市場傳出股價上看1000元，卻從624元跌到240元。因此，近期股價軋空軋到高點，卻仍維持在高檔的股票，要特別小心。（編輯：李信寬）1070324

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