美中貿易戰 投顧：台股防電子股漲多拉回

（中央社記者潘智義台北24日電）美國總統川普對進口鋼鋁課徵重稅，又掀起美中貿易戰。宏遠投顧表示，台灣科技業夾在美、中之間，處境尷尬，由於近期台灣電子股的股價大漲，需謹慎提防漲多拉回的情況。

宏遠投顧指出，為了反制美國的貿易戰，中國也將對美國產品課重稅反制，造成全球股市回跌修正；如果中美關係沒有處理好，貿易戰將可能會是未來股市最大的不確定因素，成為股市的一隻大「黑天鵝」。

台股週五收在10823.33點，大跌182.51點，成交值新台幣1460.09億元。

宏遠認為，美中貿易戰由傳統產業延燒到科技業，台股投資人應提防貿易戰帶來的人禍，但因股東會前的融券回補，出現軋空行情，使不少個股表現較具支撐，不過漲多的個股還是宜逢高獲利了結。