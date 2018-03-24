大氣擴散條件不佳 西半部空品稍差

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至早上10時，高屏空品區、馬祖及金門的空氣品質指標（AQI）為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。全國77站中，「橘色提醒」11站、「普通」60站、「良好」6站。

（中央社記者余曉涵台北24日電）受大氣擴散條件不佳影響，截至今天早上10時，高屏空品區、馬祖及金門空氣品質指標為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南等地為「普通」等級。

環保署監測及資訊處長張順欽受訪表示，由於風向轉成偏東風，因此西半部的大氣擴散條件不佳，才導致西半部的空品稍差。

張順欽指出，根據氣象局最新預報資料，今天全台各地大多為多雲到晴的天氣，中南部風速偏弱擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區細懸浮微粒及午後臭氧濃度較高，AQI為「橘色提醒」等級，午後局部地區及部分時段可能達「紅色警示」等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；外島馬祖、金門為「橘色提醒」等級，澎湖為「普通」等級。

環保署空氣品質保護及噪音管制處透過媒體LINE群組指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況，預擬今天自主降載減排。興達電廠可減排時段為上午7時到下午5時，降載量共600MW。

至於下週空品狀況，張順欽表示，下週到29日台灣附近風向為偏東至東北風，天氣晴朗穩定，西半部因位於背風面，風速微弱，細懸浮微粒濃度較高，空氣品質以橘色提醒為主；午後因光化反應強臭氧濃度偏高，部分地區及時段可能達到「紅色警示」等級。（編輯：管中維）1070324