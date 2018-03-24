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生活

被詛咒？這名字讓她總差一分　「改名」更慘網笑噴

生活中心／綜合報導2018/03/24 11:55
▲女網友開戶被改名，直接從「一分」變「零分」。（圖／翻攝自「Dcard」）
▲女網友開戶被改名，直接從「一分」變「零分」。（圖／翻攝自「Dcard」）

名字對一個人的影響能有多深？近日一位名為「翊芬」的女網友，在網路分享自己從小到大不論是考試、申請獎學金等，常常都是差一分。最近爸爸替她申請銀行帳戶，存摺上的名字竟被改到更低分，讓她相當傻眼，忍不住懷疑這難道是「名字的詛咒？」笑翻一票網友。

女網友在網路平台「 Dcard 」上發文，表示算命師替她取了「翊芬」這個名字，結果她從小開始，舉凡是校內考試、英文檢定等常常都是差一分就通過，就連大學想申請獎學金也是差一分就達到門檻，為證明這一切都是真的，女網友還貼出學校成績單。不過，對女網友來說這些都不是重點，真正讓她崩潰的是最近剛辦的新戶頭。

女網友說，當時因自己沒空便拿證件及印章請爸爸幫忙申請工作需要的戶頭，辦完後爸爸將證件及存摺交給她，起初她也沒注意有什麼不對，直到回家後才發現「為什麼我是翎芬」、「銀行員累了嗎？可能是中午去辦的她肚子餓昏了吧～可是也可能是翔分或是翓翔翕翖翗翙䎊䎇，為什麼是翎！！！這樣我直接從 1 分降到 0 分......」當場傻眼。

但更讓女網友傻眼的是，當時爸爸竟也沒幫忙檢查就直接幫她改名「真的很好笑」。文章一出後，許多網友笑倒紛紛留言「原 p o姓「簡」 嘛」、「銀行員：我連一分都不會給你」，也有不少網友分享類似經歷「我以前有個同學叫柯綾芬，台語就是考零分，從小被笑到大。隔壁班另一個女生比較好點，她叫尤嘉芬，有加分...」、「嗨，我是薏芬，還好我們的爸爸不姓傅」，但也有網友安慰她「往好處想，差一分變差零分好像挺不賴」

關鍵字名字詛咒存摺
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