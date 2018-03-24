NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈拆公投盟帳篷　柯：法律不是參考用台灣拔河隊被黑哨　案情並不單純理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

邁阿密網賽女雙首輪 謝淑薇意外出局

中央社2018/03/24 11:22
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣網球好手謝淑薇，本週在邁阿密網賽和羅馬尼亞女將尼庫勒斯古聯手，可惜在女雙首輪以0比2不敵烏克蘭的班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic），首輪出局。

邁阿密網賽是男、女共站的大賽，女子組總獎金就高達797萬2535美元（約新台幣2.34億），單打共有128籤，雙打則有32籤，詹詠然與詹皓晴則為大會女雙第2種子。

謝淑薇若女雙挺進第2輪，原有望和「詹家姊妹」詹詠然和詹皓晴再度捉對廝殺，沒想到上一戰才在印地安泉女雙奪冠的謝淑薇，轉戰邁阿密後竟在首輪栽跟頭，也讓次輪可望上演的「台灣內戰」提前破局。

首盤謝淑薇和尼庫勒斯古（Monica Niculescu）的「謝尼配」開局狀況極佳，前7局兩度成功破發，一度取得5比2大幅領先，可惜比賽尾盤遭遇亂流，遭對手連保帶破，一口氣連丟5局，反倒以5比7棄守。

從絕對領先打到首盤先丟，「謝尼配」氣勢重衰，次盤一路挨打，早早就陷入1比4落後，第6局兩人就算成功破發，怎奈氣勢無法延續，第7局又被手破發得逞，最終以2比6吞敗，止步女雙32強。

謝淑薇女雙雖無法繼續挺進，好在單打近況極佳的她，已順利挺進邁阿密女單第3輪，而她下一戰對手將是前世界球后，目前世界排名第6的捷克名將普里斯科娃（Karolina Pliskova）。（編輯：方沛清）1070324

大氣擴散條件不佳 西半部空品稍NBA勞瑞大三元 暴龍逆...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan