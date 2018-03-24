邁阿密網賽女雙首輪 謝淑薇意外出局

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣網球好手謝淑薇，本週在邁阿密網賽和羅馬尼亞女將尼庫勒斯古聯手，可惜在女雙首輪以0比2不敵烏克蘭的班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic），首輪出局。

邁阿密網賽是男、女共站的大賽，女子組總獎金就高達797萬2535美元（約新台幣2.34億），單打共有128籤，雙打則有32籤，詹詠然與詹皓晴則為大會女雙第2種子。

謝淑薇若女雙挺進第2輪，原有望和「詹家姊妹」詹詠然和詹皓晴再度捉對廝殺，沒想到上一戰才在印地安泉女雙奪冠的謝淑薇，轉戰邁阿密後竟在首輪栽跟頭，也讓次輪可望上演的「台灣內戰」提前破局。