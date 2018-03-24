NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈拆公投盟帳篷　柯：法律不是參考用台灣拔河隊被黑哨　案情並不單純理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

貿易戰 人民日報：中國有能力應對任何挑戰

中央社2018/03/24 11:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張謙香港24日電）美中貿易戰一觸即發，針對美國宣布將研究祭出關稅與投資限制以回應中國經濟侵略的作法，中共機關報人民日報今天發表署名文章，指中國有能力應對任何挑戰。

這篇署名「鐘聲」、題為「美國須為無理莽撞之舉擔責」的文章指出，「美國揮舞貿易保護主義大棒的舉動從損人的目的出發，最終必將以害己的結果告終」。

文章表示，針對美方此種明顯損害中國合法權益的行為，中方不會坐視不管。中國不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰，堅決捍衛自身合法利益，且有信心、有能力應對任何挑戰。

文章指出，「必須指出的是，中美經貿關係最終如果真的因為華盛頓的一意孤行而被拖入險境，一切責任須由美方承擔。」

文章表示，無論是從中美經貿關係、還是從全球經濟大局來看，美國揮舞貿易保護主義大棒的舉動有百害而無一利，是不得人心的。

這篇文章說，「奉勸美方懸崖勒馬、慎重決策，不要把中美雙邊經貿關係拖入險境，不要把全球貿易和世界經濟拖入險境，更不要低估中方捍衛自身合法利益的決心與能力。」

人民日報為中共機關報，根據過往慣例，中共透過人民日報對外表態的最高層級是社論，然後是評論員文章，再下來是署名文章。

有分析指出，大陸進入「習近平新時代」，過往中共的宣傳方式已經有所改變，不能作準；但也有分析認為，人民日報作為中共的機關報，在傳達中共高層想法上還是有一定的重要性和代表性。（編輯：周慧盈）1070324

台灣拜耳暑期實習開放9個名額國道南部路段不平靜 兩起車...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan