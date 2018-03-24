貿易戰 人民日報：中國有能力應對任何挑戰

文章表示，針對美方此種明顯損害中國合法權益的行為，中方不會坐視不管。中國不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰，堅決捍衛自身合法利益，且有信心、有能力應對任何挑戰。

這篇署名「鐘聲」、題為「美國須為無理莽撞之舉擔責」的文章指出，「美國揮舞貿易保護主義大棒的舉動從損人的目的出發，最終必將以害己的結果告終」。

（中央社記者張謙香港24日電）美中貿易戰一觸即發，針對美國宣布將研究祭出關稅與投資限制以回應中國經濟侵略的作法，中共機關報人民日報今天發表署名文章，指中國有能力應對任何挑戰。

文章指出，「必須指出的是，中美經貿關係最終如果真的因為華盛頓的一意孤行而被拖入險境，一切責任須由美方承擔。」

文章表示，無論是從中美經貿關係、還是從全球經濟大局來看，美國揮舞貿易保護主義大棒的舉動有百害而無一利，是不得人心的。

這篇文章說，「奉勸美方懸崖勒馬、慎重決策，不要把中美雙邊經貿關係拖入險境，不要把全球貿易和世界經濟拖入險境，更不要低估中方捍衛自身合法利益的決心與能力。」

人民日報為中共機關報，根據過往慣例，中共透過人民日報對外表態的最高層級是社論，然後是評論員文章，再下來是署名文章。

有分析指出，大陸進入「習近平新時代」，過往中共的宣傳方式已經有所改變，不能作準；但也有分析認為，人民日報作為中共的機關報，在傳達中共高層想法上還是有一定的重要性和代表性。（編輯：周慧盈）1070324