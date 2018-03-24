竇騰璜張李玉菁創業23年 溫哥華將拓點

在時尚產業體系沒那麼健全的台灣，竇騰璜、張李玉菁一路見證同期成立的服裝品牌大起大落，有的撐不下去、面臨倒閉，有的則是縮小規模經營，反倒是竇騰璜、張李玉菁，20多年來以他們的步伐慢慢經營、推廣，如今開拓了20多間銷售點，預計3底在加拿大溫哥華的店面也即將完工，還買下在巴黎的店面，作為下一階段的海外拓點計畫。

竇騰璜、張李玉菁近期將首次前往上海時裝周參展，這對從學生時期就相識的雙人設計組合，1995年創立「竇騰璜張李玉菁」品牌至今，即將邁入23年，然而海外參加時裝周卻是頭一回，工作人員透露，這和兩人個性極為低調、做事謹慎的性格有關，總認為沒有做好萬全準備，不輕易出手。

（中央社記者鄭景雯台北24日電）創立品牌23年的服裝設計竇騰璜、張李玉菁，兩人的名字從大學時就黏在一塊兒，但卻各自有不同的設計風格，他們回想創業歷程，時常是「化險為夷」，把危機化為轉機。

竇騰璜笑說：「有人說我們這樣（開店）的速度很慢了，一直以來我們沒有開幾間店的目標，不過這一路上，我們都在朝想要的方向走。」

設計往往展現一個人的創意、思維，竇騰璜的風格偏向俐落的上班族，張李玉菁的設計則是流行略帶花俏，兩人的設計互不干涉，但面對品牌經營時，竇騰璜負責主導設計大方向，張李玉菁則是偏重營運面，兩人設計衣服時，彼此都要喜歡對方的設計才會推出，如果有爭議，就畫出一張表，分別列出優劣表來評比，公平又有效率。

這對設計師夫妻擋，做任何事情都很有計畫，張李玉菁習慣訂立一個時間表，盡可能在時間內做完每個階段該完成的事情，他們就連生小孩也是按照計畫完成。

幾年前他們坐在巴黎的雙叟咖啡館，竇騰璜有感而發，認為將來兩人老了就是「雙叟」，「那麼拚命作品牌是為何？」於是開始計劃生子，如今兒子3歲半，不僅是生活的另一重心，更提醒他們做任何事情，都別忘了回到最原始的初衷，「做自己喜歡的事情、做自己會想要穿的衣服」。

回想這一路創業歷程，外人看似他們走得平穩，張李玉菁卻說：「我們只是很幸運，其實一路上也遇到許多考驗，但都能化險為夷。」

竇騰璜想起1998年品牌創立第三年，那時選在敦南誠品辦秀，沒想到消息曝光，突然間下午的檔期全被卡滿，當時香港秀導建議他們直接取消，但竇騰璜說：「我捨不得邀請卡重印，再加上不屈服的個性，不想認輸、不想被打敗，硬是把走秀時間延到晚上10時30分舉辦。」

夜間辦秀在當時還不盛行，許多民眾因為逛完書店，得知晚上有服裝秀可看，好奇留下來觀賞，「最後擠滿了500、600人，記者也覺得很新奇，來了好多家」，意外化危機為轉機，博得不少媒體版面。

他們也曾大膽選在停車場辦秀，把平整寬大的車道當成伸展台；早年傳播速度慢，為了加深客人對服裝的印象，直接搬一台電視在店面裡，不停輪播當季的服裝秀，張李玉菁說：「那時候我們就以『自媒體』的概念在做行銷，用影像的傳達，比起語言的解說更能說服人心。」

如今「竇騰璜張李玉菁」走到了2018年，在這個線上購物蓬勃的年代，竇騰璜認為「網路通路絕對是趨勢」，但這也提醒他們得把實體店面的「體驗」做得更好，實體店面融入他們極簡的生活風格，強化品牌內涵，讓消費者留下深刻印象。

3月位在加拿大溫哥華的實體店面即將完工，這也是「竇騰璜張李玉菁」品牌首次走到海外，未來還有更值得期待的巴黎店面，一一實現他們從學生時期立下的夢想版圖。（編輯：管中維）1070324