NBA／阿德里奇狂砍45分　創個人例行賽新高

在球隊一哥Kawhi Leonard因傷缺陣的情況下，馬刺大前鋒LaMarcus Aldridge(阿德里奇)本賽季可說是鞠躬盡瘁。在本(24)日對爵士的比賽，他又轟下個人例行賽新高的45分，帶領球隊在延長賽中以124:120險勝爵士。
Aldridge本場比賽得起分來可說是無往不利，首節就拿下了17分，上半場28分已經是個人半場得分新高，最終他全場27投19、拿到45分，寫下個人在例行賽的最高得分。
Aldridge過去曾經在對戰火箭時拿過46分，但那卻是在2014年季後賽所完成的，他此前例行賽的最高得分為44分，同樣也是在2014年所寫下，那一場比賽的苦主是金塊。
此役雙方打得異常激烈，終場前10.2秒馬刺靠著罰球領先3分，不過爵士超級新秀Donovan Mitchell卻在比賽剩下3.6秒時砍進追平三分彈，也將比賽帶入到延長賽。
不過老經驗的馬刺並沒有因此而打擊到士氣，延長賽後衛Patty Mills跳出來連續取分，加上Aldridge在最後34.7秒成功打進，幫助球隊擴大比分到6分差，也宣判了爵士隊的死刑。
除了Aldridge之外，Mills本戰11投8中、高效率的拿到25分，而老將Manu Ginobili則是得到18分；爵士方面Mitchell拿到全場次高的35分，主控Ricky Rubio也得到20分、8助攻的全面成績，可惜還是不敵Aldridge的神勇表現。