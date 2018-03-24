NBA／阿德里奇狂砍45分　創個人例行賽新高

在球隊一哥Kawhi Leonard因傷缺陣的情況下，馬刺大前鋒LaMarcus Aldridge(阿德里奇)本賽季可說是鞠躬盡瘁。在本(24)日對爵士的比賽，他又轟下個人例行賽新高的45分，帶領球隊在延長賽中以124:120險勝爵士。

Aldridge本場比賽得起分來可說是無往不利，首節就拿下了17分，上半場28分已經是個人半場得分新高，最終他全場27投19、拿到45分，寫下個人在例行賽的最高得分。

Aldridge過去曾經在對戰火箭時拿過46分，但那卻是在2014年季後賽所完成的，他此前例行賽的最高得分為44分，同樣也是在2014年所寫下，那一場比賽的苦主是金塊。